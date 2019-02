Burgdorf

Ein Mädchen ist am frühen Freitagabend von einem Auto angefahren worden, als es gerade mit seiner Mutter über einen Zebrastreifen ging. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Elfjährige dabei schwere Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr auf dem Ostlandring in Höhe der Bushaltestelle Duderstädter Weg in Richtung Uetzer Straße. Ein schwarzer Mitsubishi hatte die Elfjährige erfasst.

Der Rettungsdienst brachte das Mädchen schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Im Verlauf des Abends stellte sich dann heraus, „dass die Kopfverletzungen nicht so schwer waren wie zunächst angenommen“, sagte ein Beamter aus der Polizeileitstelle. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen, wie es zum Zusammenstoß kommen konnte. Derzeit ist der Ostlandring in Höhe des Unfallorts in beide Richtungen voll gesperrt.

Elterninitiative will Sicherheit für Kinder verbessern

Seit einem Unfall im November 2018, bei dem eine 16-jährige Radfahrerin in der Kernstadt starb, schließen sich immer mehr Eltern in einer Initiative zusammen. Mit Postkarten und Plakaten appellieren sie an Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger, mehr Rücksicht aufeinander zu nehmen. Auf eigene Kosten haben sie unter anderem 2000 Postkarten mit dem Spruch „Ich habe mein Leben noch vor mir. Fahr bitte vorsichtig und achte auf Kinder im Straßenverkehr“ anfertigen lassen, die die Freiwilligen nun im Stadtgebiet verteilen. Sie möchten zudem im Stadtgebiet großflächig plakatieren und auf den Schilder für mehr Rücksichtnahme werben. Und nicht zuletzt tragen sie über die Facebook-Gruppe „Burgdorfer Elterninitiative Sicherer Schulweg“ ihre Idee in möglichst viele Elternhäuser, Schulen und Kitas.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Burgdorf finden Sie hier im Polizeiticker.

Von pah