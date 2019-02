Burgdorf

Asiatische Kochkultur steht auf der Speisekarte am Verwöhnabend, zu dem die St.-Pankratius-Kirchengemeinde unter der Überschrift CampusCulinaria für Freitag, 8. März, von 18 bis 22 Uhr in den Spittasaal neben der Kirche einlädt. Unter Anleitung der Chinesin Mingjun Jin, die seit drei Jahren mit ihrer Familie in Burgdorf lebt, bereiten die Teilnehmer eine Gerichtsfolge vor, um anschließend gemeinsam zu tafeln. Die Teilnahme kostet 18 Euro pro Person. Anmeldungen erbittet die für die Organisation zuständige Diakonin Caroline Singer per E-Mail an campusculinaria@kirchenkreis-burgdorf.de.

2016 erschien ein Kochbuch

CampusCulinaria ist eine Veranstaltungsreihe der Pankratis-Gemeinde. Ein 2016 erschienenes Kochbuch dokumentiert zahlreiche Rezepte, die in der ständig wechselnden Teilnehmerrunde schon einmal zubereitet worden sind.

Von Joachim Dege