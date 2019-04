Nachrichten Burgdorf - Gericht macht Wohnwagen-Hehler den Prozess Vor dem Landgericht Hildesheim muss sich ein Mitglied einer Bande verantworten, die in Burgdorf und anderswo Camping-Mobile stahl und nach Belgien verschob. Der Prozess beginnt am Montag.

Am Landgericht in Hildesheim beginnt am Montag der Prozess gegen ein weiteres Mitglied der sogenannten Wohnwagenbande. Quelle: Joachim Dege