Otze

In der Wache der Polizeiinspektion Burgdorf ist am Donnerstagnachmittag ein Mann mit mehreren Plastikkanistern erschienen, die er nach eigenen Angaben am Dienstag gegen 8.45 Uhr an der Straße Spargelfeld in Otze gefunden hat. Da er nicht wisse, wie er mit den Behältnissen umgehen solle, übergebe er sie der Polizei, habe er erklärt, heißt es im Polizeibericht. Die Gefäße sollen in der von Otze aus gesehen ersten Rechtskurve gelegen haben. Bei dem illegal entsorgten Müll handelt es sich im Einzelnen um einen leeren petrolfarbenen 5-Liter-Kanister Motorenöl Addinol Super Light 0540, einen leeren weißen 5-Liter-Kanister Kühlmittelfertiglösung Mannol, einen weißen 10-Liter-Kanister gefüllt mit circa fünf Liter dunkler Flüssigkeit (vermutlich Altöl) und einen schwarzen 1-Liter-Kanister gefüllt mit einer unbekannten durchsichtigen Flüssigkeit. Die Polizei wird die Behälter einem Entsorgungsunternehmen übergeben.

Die Beamten bitten Bürger, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der unerlaubten Abfallentsorgung gemacht haben oder Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können, sich unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer