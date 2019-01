Ehlershausen

Einen umgestürzten Baum hat die Feuerwehr Ramlingen-Ehlershausen am Sonntagabend beseitigen müssen: Wie Ortsbrandmeister Heinrich Könecke sagte, hatte eine Windböe gegen 18 Uhr den Baum an der Parkstraße auf die Fahrbahn gefegt. „Die Einsatzkräfte haben den Stamm zersägt und das Hindernis beseitigt“, sagte Könecke und sprach von dem einzigen Sturmeinsatz des Abends.

Bereits am Sonnabend mussten die freiwilligen Retter gegen 19.30 Uhr an den Buchenweg ausrücken: Dort hatte eine Bewohner starken Qualm wahrgenommen, nachdem ein Lüfter in der Decke zu schmoren begonnen hatte. „Wir haben den ausgebaut, damit war der Einsatz schnell zu Ende“, sagte der Ortsbrandmeister.

Von Antje Bismark