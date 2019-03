Schillerslage

Ein über die Fahrbahn laufender Hund hat offenbar auf der Sprengelstraße in Schillerslage am Donnerstag um 22 Uhr einen Unfall verursacht. Ein 54-jähriger Autofahrer war, von Burgwedel kommend, auf der Sprengelstraße unterwegs, als in Höhe Zollstraße plötzlich ein Hund von rechts nach links über die Fahrbahn lief. Der Mann wollte dem Tier nach eigenen Angaben ausweichen. Dabei sei er mit seinem VW Polo nach links von der Fahrbahn abgekommen, schilderte er nach Angaben der Polizei den Unfall. Das Auto prallte gegen einen Schutzzaun und einen Betonsockel. Das Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Von Anette Wulf-Dettmer