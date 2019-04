Ehlershausen

Mehrere Schachteln Zigaretten haben Einbrecher gestohlen, die zwischen Sonnabend, 17.45 Uhr, und Sonntag, 8.50 Uhr, in ein Schreibwarengeschäft an der Ramlinger Straße in Ehlershausen eingedrungen sind. Die Täter hebelten nach Aussage einer Polizeisprecherin die massive Tür des Ladens auf und gelangten so in das Gebäude.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark