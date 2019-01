Burgdorf

Schmuck haben Einbrecher gestohlen, die am Sonnabend zwischen 8.40 und 11 Uhr in ein Reihenendhaus an der Straße Am Sande eingedrungen sind. Die Unbekannten betraten nach Aussage einer Polizeisprecherin zunächst den Garten des Grundstücks, dort öffneten sie die Tür eines Wintergartens, die nicht verschlossen war. Von dort aus hebelten sie nach bisherigen Erkenntnissen die verschlossene Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume und Möbel, dabei fanden sie die Schmuckstücke. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark