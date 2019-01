Burgdorf

Mehrere Schmuckstücke hat ein Einbrecher gestohlen, der am Mittwoch zwischen 14.45 und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße An der Bleiche eingedrungen ist. Der Täter betrat nach Aussage einer Polizeisprecherin das Grundstück und ging dann in den rückwärtig gelegenen Bereich. Dort öffnete er eine Terrassentür, die nach ersten Erkenntnissen vermutlich nicht abgeschlossen war, und gelangte so in das Haus. Dort durchsuchte er mehrere Räume und Schränke, dabei fand er den Schmuck. Mit der Beute entkam er unerkannt.

Zwischen Sonntag, 30. Dezember 8 Uhr, und Mittwoch, 30. Januar, 11 Uhr, kletterte ein unbekannter Täter auf den Balkon einer Wohnung, die sich im ersten Geschoss eines Mehrfamilienhauses an der Schillerslager Straße befindet. Der Einbrecher hebelte die Balkontür auf und drang dann in die Räume ein, die derzeit nicht bewohnt werden. Offenbar entwendete der Täter nichts.

Die Ermittler hoffen in beiden Fällen auf Zeugen, denen unbekannte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark