Burgdorf

Bargeld haben Einbrecher gestohlen, die zwischen Donnerstag, 19.45 Uhr, und Dienstag, 6.40 Uhr, in eine Arztpraxis am Spittaplatz in Burgdorf eingedrungen sind. Die Täter hebelten nach Aussage einer Polizeisprecherin während der Osterfeiertage ein Fenster im Erdgeschoss auf. Anschließend gelangten sie in die Praxisräume, dort brachen sie eine Geldkassette auf und entkamen zum Schluss unerkannt. Noch können die Ermittler keine Angaben zur Schadenshöhe geben. Sie hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Unter Telefon (05136) 88614115 nimmt die Polizei entsprechende Hinweise entgegen.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr aus dem Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark