Ehlershausen

Unbekannte haben zwischen Freitag, 16 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, versucht, zwei Türen der Waldschule in Ehlershausen aufzuhebeln. Der Hausmeister der Grundschule entdeckte nach Aussage einer Polizeisprecherin die Hebelspuren am Dienstagmorgen und alarmierte die Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in das Gebäude, beide Eingangstüren hielten dem Aufbruchversuch stand.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark