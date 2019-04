Burgdorf

Zeugen sucht die Polizei für einen Einbruch in die Kita am Schwüblingser Weg: Dort hatten Diebe zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, die Eingangstür zum Garten aufgehebelt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte. Ihren Angaben zufolge gelangten die Täter durch die aufgebrochene Tür in das Gebäude und betraten dann die Räume der Kita, die sie durchsuchten. Noch können die Ermittler keine Aussage dazu treffen, ob und was die Einbrecher gestohlen haben. Zeugen, denen unbekannte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Weitere Meldungen von der Polizei und Feuerwehr im Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie im Polizeiticker.

Von Antje Bismark