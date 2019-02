Otze

Eine besondere Trilogie steht am Kapellenweg in Otze: ein knorriges Rotbuchenensemble mit drei Stämmen. Diese winden sich in gewagten Kurven in die Höhe. Auch wenn die Drillingsbuche sehr knorrig wirkt, lebendig ist sie allemal. An ihren Ästen schwellen schon die Knospen, aus denen sich die Blätter entwickeln, die im Sommer eine schattenspendende Krone bilden.

Die Knospen der Rotbuchenblätter beginnen in der Februarsonne bereits zu schwellen. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Haben sich die Blätter entfaltet, beginnt etwa ab Mitte April die Blütezeit der Buche. Die Auszeichnung „Baum des Jahres“ hat die Rotbuche 1990 bekommen und war damit der zweite Baum, den die Dr. Silvius Wodarz Stiftung auszeichnete. Der erste Baum des Jahres war 1989 die Stieleiche.

Die drei Stämme der Rotbuche verzweigen sich knapp einen Meter über dem Boden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Grundsätzlich kann jede Baumart „Baum des Jahres“ werden. Die Kriterien orientieren sich zwar auch an der ökologischen Bedeutung und der Seltenheit oder Bedrohtheit der Baumart, im Vordergrund steht aber die Aufklärung der Bevölkerung über die Eigenarten der jeweils ausgewählten Bäume, erklärt die Stiftung ihr Anliegen.

Von Anette Wulf-Dettmer