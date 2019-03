Burgdorf

Die Polizei sucht Zeugen für einen Fahrraddiebstahl am Bahnhof: Demnach hatte eine 36-Jährige ihr schwarzes 28-er Fahrrad der Marke NSU am Freitag gegen 7.40 Uhr auf der Westseite des Bahnhofs an der Lehrter Straße abgestellt und mit einem Seilschloss gesichert. Als sie am Sonntag gegen 13.30 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte in der Zwischenzeit das Schloss aufgebrochen und das Rad gestohlen hatte. Das Schloss befand sich noch am Tatort.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark