Burgdorf

Einmal mehr haben Diebe an einem Wochenende ein Fahrrad am Bahnhof gestohlen: Dort hatte ein Jugendlicher am Sonnabend gegen 20 Uhr an der Lehrter Straße sein Rad mit einem Kabelschloss an einem Fahrradständer gesichert abgestellt. Als er gegen 2.30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl des weißen Mountainbikes der Marke Gudereit mit einer 24-Gang-Kettenschaltung. Zeugen, die den oder die Täter beobachtet haben, können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark