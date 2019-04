Ehlershausen

Unbekannte haben am Wochenende an zwei Fahrzeugen die Kennzeichen gestohlen: So schraubten sie zwischen Sonnabend, 23.15 Uhr, und Sonntag, 8.10 Uhr, die beiden Kennzeichen von einem weißen Dacia Logan ab, den der Besitzer vor seinem Haus an der Alten Heerstraße in Ehlershausen abgestellt hatte. Am Sonntag zwischen 2.30 und 11 Uhr, entwendeten die Diebe das vordere und das hintere Nummernschild von einem weißen VW Polo, der an der Waldstraße in Ehlershausen parkte.

Die Polizei bittet Zeugen, die den oder die Täter gesehen haben, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark