Burgdorf

„Die Kirchturmuhr schlägt wieder“, hat sich ein Burgdorfer, der in der Innenstadt unweit der St.-Pankratius-Kirche wohnt, am Dienstag telefonisch in der Redaktion gemeldet. Für ihn sei die Kirchturmuhr ein Ersatz für die Armbanduhr. Die Glockenschläge der Uhr – sie schallen jede Viertelstunde über die Häuser der Stadt – höre er sogar in seinem Haus.

Seit Silvester stand das Uhrwerk still – und die Zeiger auf allen vier Zifferblättern verharrten auf 20 vor 6. Die Wartungsfirma aus Herford hatte der Kirchengemeinde in Aussicht gestellt, die abgenutzten Laufbolzen – Ursache für den Stillstand – in der zweiten oder dritten Januarwoche durch neue zu ersetzen. Doch diesen Termin konnten die Handwerker nicht einhalten ebenso wenig wie den zweiten Termin Ende Januar. Denn diese Laufbolzen mussten angefertigt werden.

Von Anette Wulf-Dettmer