Burgdorf

Ganz besondere Liebeserklärungen erleben die Besucher der Neuen Schauburg am Sonntag, 29. Juli, wenn Kinobetreiber Christian Lindemann das Sommerkonzert von André Rieu aus dessen Heimatstadt Maastricht überträgt. Der Geiger wird demnach einige sehr persönliche Liebeserklärungen auf die Bühne bringen, die seine Fans ihm vorab zugesandt haben – als Gruß an ihre Liebsten. Schon jetzt finden Interessierte einige der Briefe unter www.andreincinemas.com im Internet, sie können dort auch eigene Botschaften schreiben.

Diese Liebeserklärungen, heißt es in der Einladung, sollen besonders bewegende Momente des romantischen und fröhlichen Sommerkonzerts werden, mit dem Rieu in diesem Jahr die Liebe feiern will. „Amore – Tribute to Love“ ist deshalb eine Hommage des Violinisten an seine Liebe zur Musik und zu seinen beiden Familien: seiner Frau und seinen Kindern sowie dem Johann-Strauß-Orchester, mit dem er im vergangenen Jahr das 30-jährige Bestehen gefeiert hat.

Das Kinoevent folgt der Veröffentlichung des Albums „Amore“ aus 2017, für das Rieu mit seinem Ensemble etliche Liebeslieder aller Zeiten neu aufgenommen hat. Besucher in den Kinosälen können den Abend entspannt genießen – sie erhalten zugleich noch besondere Einblicke hinter die Kulissen.

Information: Die Neue Schauburg überträgt als eines von mehr als 2000 Kinos weltweit „Amore –My Tribute to Love“ am Sonntag, 29. Juli, ab 17 Uhr.

Von Antje Bismark