Burgdorf

Eine Premiere erleben die Burgdorf am Sonntag, 24. Februar, im StadtHaus, wenn zum ersten Mal ein Antikmarkt an der Sorgenser Straße öffnet. Von 11 bis 16 Uhr präsentieren Händler an ihren Ständen ausgewählte Antiquitäten – damit setzt Veranstalter Michael Grimm seine Veranstaltungsreihe fort, die er unter anderem seit Jahren in Langenhagen und in Altwarmbüchen anbietet.

„Die Besucher erwartet eine hochwertige Atmosphäre mit exklusiven Waren aus unterschiedlichen Zeitepochen“, sagt Grimm und fügt hinzu, ein besonderes Augenmerk liege dabei auf erlesenem Schmuck, Gold- und Formsilberwaren in unterschiedlichen Ausführungen, exklusiven Uhren, seltenen Münzen sowie edlen Gemälden, ausgewählten Möbeln und Skulpturen. „Dieses Konzept wurde bereits an anderen Standorten erfolgreich umgesetzt“, sagt der Veranstalter und verspricht, es gebe von allem etwas, was das Sammlerherz begehre und qualitativ anspruchsvollen Antikmärkten entspreche. Als besonderen Service können die Besucher seinen Angaben zufolge an diesem Tag ihre Wertgegenstände, wie zum Beispiel Porzellan, Kunstgegenstände, Schmuck, Uhren, Münzen, Bernstein und Bronzefiguren, von einem unabhängigen Experten-Team begutachten und bewerten lassen – selbstverständlich unverbindlich und kostenlos. Diesen Wunsch müssen Interessenten bereits an der Kasse melden.

Die Organisatoren sorgen für Kaffee und Kuchen, zudem gibt es am StadtHaus kostenlose Parkplätze. Der Eintritt zum Antikmarkt kostet 2 Euro pro Person. Weitere Informationen erhalten Käufer und Verkäufer unter Telefon (0176) 23122855.

Von Antje Bismark