Burgdorf

Bei der Vollbremsung eines Linienbusse der Regiobus ist am Donnerstagnachmittag ein Fahrgast, eine 69-jährige Frau, leicht verletzt worden. Der Busfahrer hatte gebremst, um einen Zusammenstoß mit einem 68-jährigen Radfahrer zu verhindern. Der Radler fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Immenser Straße in Richtung Kreisel am Schwarzen Herzog. Gegenüber der Polizei gab er er, dass er ungern die Fahrbahn im Kreisverkehr benutze und deshalb auf den Gehweg gefahren sei, von diesem sei er dann auf den markierten Radweg der Uetzer Straße gewechselt.

Zur selben Zeit wollte allerdings der Bus aus dem Kreisel in die Uetzer Straße einbiegen. Nach Erkenntnissen der Polizei hat der 68-jährige Radfahrer die Geschwindigkeit des Busses offenbar falsch eingeschätzt und war ohne sichtbares Zeichen direkt vor diesem vom Bürgersteig auf den Radweg gefahren. Um den Radler nicht anzufahren, trat der Busfahrer auf die Bremse.

Von Anette Wulf-Dettmer