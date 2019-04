Nachrichten Burgdorf - Burgdorfer tanzen auf dem Spittaplatz in den Mai StadtHaus-Gastronom Peter Widdel organisiert den Tanz in den Mai auf dem Spittaplatz. Dort spielt eine Partyband auf. Der Spielmannszug der Schützen lädt für den 1. Mai zum Frühschoppen nach Noten ein.

Die Partyband Me and the Jokers sorgt beim Tanz in den Mai auf dem Spittaplatz für Stimmung. Quelle: Tom Althaus