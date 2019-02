Hülptingsen

Mit gut 2 Promille Alkohol im Blut hat ein 51-Jähriger am Montagmorgen seinen Kleintransporter gesteuert – und in Hülptingsen einen Unfall an der Färberstraße verursacht. Der Mann kam gegen 7.20 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte schließlich mit einer Straßenlaterne und anschließend mit einem Baum. Den alarmierten Polizeibeamten gab er als Unfallursache die Straßenglätte an. Allerdings bemerkten die Einsatzkräfte einen deutlichen Atemalkoholgeruch, als sie den Unfall aufnehmen wollten. Sie ließen den Autofahrer pusten, der Alkomat zeigte daraufhin 2,09 Promille an. Deshalb musste der Mann mit zur Polizeiwache, dort musste er eine Blutprobe abgeben – die Polizeibeamten beschlagnahmten außerdem seinen Führerschein.

Der 51-Jährige überstand den Unfall unverletzt, sein Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 4500 Euro.

Von Antje Bismark