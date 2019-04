Burgdorf

Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei am Sonnabend gegen 23.15 Uhr einen 38-jährigen Autofahrer an der Straße Vor dem Celler Tor überprüft. Dabei bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Die Polizisten ordneten eine Kontrolle mit dem Alkomaten an, diese ergab einen Wert von 1,64 Promille. Deshalb ließen sie eine Blutprobe entnehmen.

Außerdem stellte sich während der Ermittlungen heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Die Beamten leiteten daraufhin ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein – gegen den 38-Jährigen und gegen einen 48-Jährigen, dem der Wagen gehört.

Von Antje Bismark