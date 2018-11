Burgdorf

Ein zweitägiges Gastspiel gibt an diesem Wochenende, 17. und 18. November, die deutschlandweit einzigartige mobile Murmelbahn-Mitspielausstellung für alle Altersklassen – das „Murmiland“. Es öffnet jeweils von 11 bis 18 Uhr im Stadtmuseum Burgdorf an der Schmiedestraße 6.

Beim Gang durch die Ausstellung erleben die Besucher zahlreiche aufwändig konstruierte Murmelbahnen, auf denen sich die bunten Glaskugeln ihren Weg durch imposante Burgen und kunstvoll gestaltete Flipper in allen Variationen ebnen. Die Murmelkunstwerke sind nicht nur zum Anschauen und Staunen aufgebaut. Alle Besucher können die ausgestellten Objekte den ganzen Tag über aktiv bespielen und die Glaskugeln auf die Reise durch verschlungene Pfade senden.

Entwickelt hat die Ausstellung Ortwin Grüttner, seit Jahrzehnten ein Fan der verschlungenen Wege für bunte Glaskugeln. In der Kindheit baute er Murmelbahnen aus Bauklötzen, Papier und Pappe. Die ersten professionell entwickelten Holzbahnen entstanden Ende der 1980er Jahre in seiner Hobbywerkstatt. Im März 1990 folgte die erste Murmelbahnausstellung in Hannover. Etliche Ausstellungen an wechselnden Standorten schlossen sich in den nächsten beiden Jahrzehnten an. Im März 2015 zeigte Grüttner bei einer Sonderausstellung eine 25 Meter lange Riesen-Murmelbahn mit 10.000 gleichzeitig eingesetzten Murmeln.

An beiden Ausstellungstagen öffnet das Museumscafé des VVV mit selbstgebackenen Kuchen gibt.

Eintrittskarten für das Murmiland gibt esausschließlich an der Tageskasse. Kinder bis 14 Jahre zahlen 3 Euro, Erwachsene 5 Euro und Familien (maximal zwei Erwachsene und drei Kinder) 10 Euro.

Von Antje Bismark