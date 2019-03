Burgdorf

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von 50.000 Euro – so lautet die Bilanz eines Unfalls am Freitagmorgen. Nach Aussage eines Polizeisprechers war eine 61-Jährige mit ihrem Mazda gegen 6.15 Uhr auf der Bundesstraße 188 in Richtung Hannover unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Burgdorf Nord und Burgdorf Weststadt fuhr sie zunächst hinter einem Kleintransporter. Trotz Überholverbots scherte sie im weiteren Verlauf nach links in Richtung Fahrbahnmitte aus und touchierte dabei einen entgegenkommenden Mercedes-Benz-Sprinter. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, dabei beschädigte der Mercedes einen Opel.

Bei dem Unfall erlitt die 61-Jährige leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Nach dem Zusammenstoß waren der Mazda sowie der Sprinter nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50.000 Euro.

Sie sperrte während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsarbeiten die Bundesstraße 188 in beide Richtungen komplett für 90 Minuten und leitete den Verkehr um. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Informationen von der Polizei und Feuerwehr im Stadtgebiet Burgdorf lesen Sie hier im Polizeiticker.

Von Antje Bismark