Burgdorf

Nach dem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 3 hoffen die Ermittler auf Zeugen, die den Unfall am Donnerstagmorgen beobachtet haben. Gegen 8.45 Uhr war eine 24 Jahre alte Frau aus Uetze mit ihrem schwarzen Opel Astra in Richtung Hannover unterwegs, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zwischen den Anschlussstellen Schillerslage und Beinhorn fuhr sie auf der rechten Fahrspur, dabei wurde sie vom einem schwarze VW Golf überholt. Ohne auf ihn zu achten, sei die Frau mit ihrem Wagen auf seine Spur gefahren, gab der Fahrer anschließend zu Protokoll. Er konnte nicht mehr ausweichen, so dass die beiden Autos kollidierten. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 entgegen.

Von Antje Bismark