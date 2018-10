Burgdorf

Offenbar aus Unaufmerksamkeit hat eine Autofahrerin am Sonnabend gegen 11.55 Uhr einen Unfall verursacht: Beim Einparken ihres schwarzen VW Passat an der Hannoverschen Neustadt prallte sie gegen einen silberfarbenen Opel Astra und beschädigte ihn leicht an der vorderen Stoßstange. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Antje Bismark