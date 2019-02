Burgdorf

Auf der Gartenstraße in Burgdorf sind am Sonntagvormittag zwei Autofahrer, 38 und 32 Jahre alt, in Streit geraten. Dieser führte letztlich dazu, dass die Polizei die Wohnung des 32-jährigen in Lehrte nach einer Waffe durchsuchte. Der 38-Jähriger hat gegenüber der Polizei angegeben, dass er um 10.15 Uhr mit seinem schwarzen Daimler-Benz, E-Klasse, die Gartenstraße langsam entlang fuhr, um in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Über diese langsame Fahrt hat sich offenbar der nachfolgende 32-jährige Fahrer eines schwarzen Fiat Tipo geärgert. Er setzte zum Überholen an. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe gewesen seien, hätte beide Männer ihre Fahrzeuge gestoppt und die Seitenscheiben geöffnet, berichtet eine Polizeisprecherin am Montagnachmittag.

Zunächst beschimpften sich die beiden, dann stiegen sie aus und gingen aufeinander zu. „Im weiteren Verlauf habe der 32-jährige Lehrter dem 38-jährigen Burgdorfer zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen“, berichtet die Polizeibeamtin aus Burgdorf. Nach Angaben des Opfers soll der Fiat-Fahrer dann seine Jacke geöffnet und auf eine im Hosenbund steckende Waffe gezeigt haben. Daraufhin sei der Mann in sein Auto gestiegen und davongefahren.

Der durch die Faustschläge verletzte Burgdorfer zeigte den Vorfall bei der Polizei an. Die Beamten konnten den Fiat-Fahrer schnell ermitteln. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hildesheim erließ das Amtsgericht Hildesheim noch am selben Tag einen Durchsuchungs- und Sicherstellungsbeschluss für die Wohnung des 32-Jährigen in Lehrte. In der Wohnung fand die Polizei eine schwarze Softairpistole. Der Beschuldigte bestreitet allerdings, diese Waffe bei der Auseinandersetzung auf der Gartenstraße mit sich geführt zu haben. „Die Ermittlungen dauern an“, erklärt die Sprecherin der Polizeiinspektion Burgdorf.

Von Anette Wulf-Dettmer