Burgdorf

Der oder die Täter kamen am Dienstag in den frühen Morgenstunden. Kurz vor halb vier starteten sie den Motor eines BMW M4 Coupé auf einem Privatgrundstück an der Weserstraße. Davon wachte der Eigentümer des gerade einmal zwei Jahre alten Fahrzeugs auf. Er sei aufgestanden und habe noch sehen können, wie sein blauer BMW aus der Hofauffahrt seines Hauses in Richtung Schillerslager Straße davon gefahren sei, berichtete der Mann der Polizei, die er sofort alarmiert hatte.

Die Beamten leiteten ebenso umgehend eine Fahndung nach dem gestohlenen, sehr hochwertigem Auto ein. Bislang konnte das Fahrzeug allerdings nicht ausfindig gemacht werden. Wie eine Sprecherin der Burgdorfer Polizei erklärte, spiele die günstige Verkehrsanbindung Burgdorfs an die Autobahnen nach Norden, Süden, Osten und Westen den Tätern leider in die Hände. Wer Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Fahrzeugs geben kann oder den oder die Täter möglicherweise beobachtet hat, den bittet die Polizei, sich bei ihr unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer