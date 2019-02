Burgdorf

Im Parkhaus an der Theodorstraße sind in der Nacht zum Sonnabend in der Zeit zwischen 2 und 7.50 Uhr zwei Autos aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter hatte es auf die technische Ausstattung abgesehen. Sie öffneten einen VW Golf 3 mit speziellen Aufbruchwerkzeug, bauten das CD-Autoradio aus und nahmen ein mobiles Navigationsgerät mit. Beides soll laut Polizei einen vergleichsweise geringen Wert haben. Zudem ist ein Audi A4 auf dieselbe Weise geöffnet worden. Die Täter stahlen ein CD-Radio.

In der Liebermannstraße haben Unbekannte einen BMW 118i, der am Fahrbahnrand geparkt war, mit Gewalt aufgebrochen. Die Diebe schlugen eine Seitenscheibe ein, bauten das Lenkrad, das Navigatins- und Infotainmentsystem sowie einzelne Bedienelemente fachmännisch aus – Gesamtschaden laut Polizei circa 6500 Euro. Diese Straftat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitag, 9.50 Uhr.

Zeugen, die Hinweise zu den drei Autoaufbrüchen geben können, werden von der Polizei gebeten, sich unter Telefon (05136) 8861-4115 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer