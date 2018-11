Burgdorf

In der Waschstraße an der Lise-Meitner-Straße im Gewerbepark Nordwest hat sich sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Um 15 Uhr fuhr eine Frau aus Adelheidsdorf mit einem 2er-BMW in die Waschanlage. Während sich ihr Auto auf der Führungsschiene der Anlage befand, sei es plötzlich stehen geblieben, berichtete die Fahrerin der Polizei. Daraufhin fuhr ein folgender Skoda Kodiaq eines Burgdorfers auf den BMW auf. Damit nicht genug, wurde auch ein drittes Fahrzeug, ebenfalls ein BMW, auf das Hindernis in der Waschstraße geschoben. An allen drei Autos entstand Sachschaden, wie hoch konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht sagen.

Von Anette Wulf-Dettmer