Burgdorf

Auch wenn bei dem windigen und kalten Schmuddelwetter der vergangenen Tage und Wochen kaum Frühlingsgefühle aufkommen wollten, die Natur hat sich – oft unbemerkt vom Menschen – längst auf das Frühjahr vorbereitet. Der filigranen Schönheit dieser Jahreszeit hat Bernd Moßmann auf seinen Radtouren durch Burgdorf nachgespürt.

In einem Garten an der Humboldstraße blüht schon die Kamelie. Quelle: Bernd Moßmann

In der Humboldtstraße hat er im Garten der Familie Timm bereits blühende Kamelien entdeckt und fotografiert. „Die Größte ist etwa drei Meter hoch und etwa acht Jahre alt“, berichtet er. Im Stadtpark blüht schon die gewaltige Japanische Zierkirsche in Zartrosa. Am Hochbrückenkreisel hat Moßmann die sich entfaltende Dolde des Winterschneeballs aufgenommen. Die blau leuchtende Scilla hat nicht nur auf dem Magdalenenfriedhof, sondern auch im Stadtpark vor dem Burgdorfer Schloss ihre Blütenpracht entfaltet. An der Eseringer Straße blühen wilde Obstbäume – und bekommen schon fleißig Besuch von den Bienen.

Die Scilla hat einen blauen Blütenteppich im Stadtpark vor dem Burgdorfer Schloss entfaltet. Quelle: Bernd Moßmann

Von Anette Wulf-Dettmer