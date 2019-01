Ehlershausen

Drei beschädigte Fahrzeuge – so lautet die Bilanz eines Unfalls am Sonnabendnachmittag: Gegen 15.20 Uhr stoppte der 56 Jahre alte Fahrer eines roten VW Golf verkehrsbedingt an der Ampel an der Ramlinger Straße/Bundesstraße 3. Dieses Bremsmanöver bemerkte ein 84-Jähriger zu spät, er fuhr mit seinem weißen VW Touran auf den stehenden Golf auf. Der Zusammenstoß schreckte den Senior auf, so dass er den Rückwärtsgang einlegte und Gas gab. Dabei prallte er gegen den hinter ihm stehenden blauen VW Golf einer 64-Jährigen aus Bad Münder.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Verletzt wurde bei den Kollisionen niemand, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Von Antje Bismark