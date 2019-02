Burgdorf

Eine Platzwunde an der Lippe hat am Donnerstag gegen 4.30 Uhr ein 24-Jähriger erlitten: Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers mit einem 22-Jährigen an der Straße Am Brandende zunächst in einen verbalen Streit geraten. Dieser eskalierte schließlich so sehr, dass der Jüngere das Opfer ins Gesicht schlug und auch nach ihm trat. Der 24-Jährige wurde dabei verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei über die Hintergründe der Auseinandersetzung dauern an.

Von Antje Bismark