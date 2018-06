Die beiden beruflichen Gymnasien Wirtschaft und Technik an den Berufsbildenen Schulen (BBS) am Berliner Ring haben in diesem Jahr 109 Abiturienten mit bestandener Reifeprüfung entlassen – 25 mehr als das allgemeinbildende Gymnasium (84) nebenan. Die beste Abiturnote schaffte Declan Budde mit einer glatten 1,0.

Die von einem Absolvententeam eigenständig geplante Entlassungsfeier mit 450 Gästen Veranstaltungszentrum StadtHaus begann mit dem rhythmischen Einmarsch der Abiturienten in den Saal. Grußworten und Reden bestimmte den offiziellen Teil der Veranstaltung, bei der BBS- Schulleiter Reiner Behrend zum Bestehen der Allgemeinen Hochschulreife gratulierte und die Bedeutung dieser Qualifikation unterstrich: „Sie haben vor allen Dingen Optionen, die Ihnen mit diesem Bildungsabschluss zur Verfügung stehen, und da draußen gibt es eine bunte Welt, die es lohnt, entdeckt zu werden.“

Die Leiterin der beruflichen Gymnasien, Christine Buchholz, ermunterte die Abiturienten, aktiv und mutig zu sein: „Bereits vor 2500 Jahren in der Antike lehrte man multidisziplinär. Im Zuge der Globalisierung und für die Entwicklung der Digitalisierung ist die Nutzung von verschiedenen Ansätzen und Denkweisen und die Nutzung der unterschiedlichsten Methoden unerlässlich. Diese zu verknüpfen und sinnvoll zu nutzen, wird eine Ihrer Herausforderungen für die Zukunft sein.“ Anschließend feierten die Abiturienten mit Eltern, Angehörigen, Freunden und Lehrern ihren Abiball bis in die frühen Morgenstunden.

17 Schülerinnen und Schüler haben nach Darstellung der Schule mit einer 1 vor dem Komma ihr Abitur bestanden. Die sechs Besten unter ihnen sind: Mara Berger (1,6), Declan Budde (1,o), Leon Feldmann (1,2), Max Tother (1,5), Likas Scharenhorst (1,6) und Jonas Uhrlandt (1,4).

Das sind die 109 erfolgreichen Abiturienten

Von Joachim Dege