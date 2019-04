Nachrichten Wennigsen - Noch freie Plätze beim Juleica-Kurs Jetzt noch schnell anmelden: Die Wennigser Jugendpflege hat noch freie Plätze bei ihrem Juleica-Kurs in den Osterferien. Anmelden können sich auch junge Leute aus den Nachbarkommunen.

Wer will Jugendleiter werden? Die Wennigser Jugendpflege bietet in den Osterferien eine Schulung an. Quelle: Peter Steffen