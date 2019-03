Barsinghausen

Das sind die fünf Kandidaten für die Sportlerwahl in Barsinghausen, die eine Jury aus den Vorschlägen der Vereine in der Kategorie Mannschaft des Jahres ausgewählt hat:

TSV Kirchdorf (Turngruppen-Wettstreit)

Die Mannschaft des TSV Kirchdorf wurde deutscher Vizemeister im Turngruppen-Wettstreit. Quelle: Privat

Es dauerte sieben Jahre. So lange schon treten die Turnerinnen des TSV Kirchdorf in der Erwachsenen-Klasse bei Titelkämpfen im Turngruppen-Wettstreit an. Und das auf Landes- und norddeutscher Ebene auch regelmäßig mit großem Erfolg. Nur bei den deutschen Meisterschaften wollte es bislang nicht zum großen Wurf reichen. Bis zum vergangenen Jahr.

Mit der deutschen Vizemeisterschaft krönte das Team der Trainerinnen Saskia Rehn und Andrea Danner, das bereits seit 2003 in nahezu unveränderter Besetzung turnt, ihr bislang erfolgreichstes Jahr. Zwar mussten sich die Kirchdorferinnen bei den Landesmeisterschaften mit 0,2 Punkten Rückstand auf den VfL Eintracht Hannover noch mit Platz 2 zufrieden geben, aber schon bei den norddeutschen Meisterschaften hatten sie wieder die Nase vorn. Und in Neumark in der Oberpfalz gelang denn mit der deutschen Vizemeisterschaft endlich der große Wurf auf nationaler Ebene.

SGS Barsinghausen (Schwimmen)

Die 4x50-Meter-Lagen-Staffel der SGS Barsinghausen belegte bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften den 2. Platz. Quelle: Privat

Schwimmer sind zu allererst Individualisten. Wie wichtig ist also das Teamwork, um in einem Staffelwettbewerb erfolgreich zu sein? Als sich Leo Fischer (Rücken), Tim Krumfuss (Kraulen), Maximilian Lindemann (Schmetterling) und Malte Wortmann (Brust) auf ihren Start über die 4x50 Meter bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Hannover vorbereiteten, hat jeder einzelne zunächst alleine trainiert. „Die Grundlagen haben sie ja alle“, erklärt ihr Trainer Dennis Yaghobi. Doch kamen sie noch mehrmals zusammen, um intensiv an den Wechseln zu feilen. „Damit kannst Du richtig viel Zeit gut machen“, sagt der Trainer.

In der Tat: Im Becken des Stadionbads legte das Barsinghäuser Quartett mit 1:47,33 Minuten eine „Mega-Zeit“, hin, wie Yaghobi anschließend jubelnd betonte. Der Sieger PTSK Köln war zwar nicht zu schlagen, doch auch dank der starken Wechsel hielten die Deisterstädter der SGS Hannover erfolgreich auf Distanz und sicherten sich den 2. Platz.

HV Barsinghausen (Handball)

Die Handballer des HV Barsinghausen schafften den Aufstieg in die Oberliga. Quelle: Jörg Zehrfeld

Vom Sofa aus aufgestiegen – das ist dem HV Barsinghausen wenige Spieltage vor Ende der Verbandsligasaison widerfahren. Durch eine Niederlage des Konkurrenten VfL Wittingen gegen die TSG Emmerthal war die Rückkehr der Mannschaft von Trainer Jürgen Löffler in die Oberliga perfekt. Das Saisonziel, Tabellenzweiter hinter dem extrem ambitionierten TuS Vinnhorst zu werden, wurde souverän erreicht.

„Oberliga und Barsinghausen gehört zusammen“, ist nicht nur die Meinung von Jannis Frädermann, der seit dem Sommer mit seinem Bruder und Teammanager Julian bei den Barsinghäusern auf Torejagd geht. Nach drei Ab- und drei Aufstiegen innerhalb von zehn Jahren will der HVB den Ruf als „Fahrstuhlmannschaft“ ablegen und die Klasse halten. Das Handballjahr 2018 beendeten die Deisterstädter knapp über dem Strich, der am Saisonende den Abstieg bedeutet – so soll es bleiben.

1. FC Germania Egestorf /Langreder ( Fußball )

Die Fußballer des 1. FC Germania Egestorf-Langreder belegten Platz 5 in der Regionalliga. Quelle: Stefan Zwing

Seine zweite Saison in der Regionalliga Nord, der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland, hat der 1. FC Germania Egestorf/Langreder auf einem bemerkenswerten 5. Platz abgeschlossen. Die guten Leistungen der Mannschaft von Coach Jan Zimmermann bleiben nicht unbeachtet: Im Sommer wechselte Torjäger Hendrik Weydandt zu Hannover 96, er ist mittlerweile Bundesliga-Profi. Auch Topvorbereiter Kevin Schumacher fand den Weg zu einem großen Klub: Er ist zu Werder Bremen gewechselt, wo er vorerst in der U23 spielt.

Im Herbst trat Zimmermann nach mehr als sieben Jahren auf der Kommandobrücke der Germania überraschend zurück. Sein Nachfolger wurde Paul Nieber, der die Mannschaft mit einer Siegesserie gegen Ende des Jahres wieder in ruhigere Fahrwasser brachte. Das Erfolgsrezept blieb das Gleiche: Mit jungen Spielern sorgen die Egestorfer für Furore.

TSV Barsinghausen (Turniertanz)

Gerda und Gerd Herzog schafften den Aufstieg in die höchste deutsche Klasse. Quelle: Privat

„Tanzen ist für uns wie Urlaub, das ist wie Träumen mit den Füßen“ – Gerd und Gerda Herzog vom TSV Barsinghausen lieben ihren Sport, der für sie mehr ist als nur Abschalten vom Alltag. Seit 2009 ist das Paar in der Turnierszene unterwegs, und 2018 gelang den Deisterstädtern der Aufstieg in die höchste deutsche Amateurklasse, die Seniorenklasse III S.

Die Herzogs, die seit 1985 verheiratet sind, haben sich diese Auszeichnung mit starken Auftritten in ganz Deutschland verdient. Ob beim Blauen Band in Berlin, in Heiligenhafen bei „Die Ostsee tanzt“ oder bei Veranstaltungen in Dortmund, Kassel und Wuppertal: Die Barsinghäuser kommen im ganzen Bundesgebiet herum und sammeln nebenbei noch ordentlich Punkte, um von Klasse zu Klasse aufzusteigen. Nun sind die Herzogs ganz oben angelangt.

