Barsinghausen

Das sind die fünf Kandidatinnen, die eine Jury aus den Vorschlägen der Barsinghäuser Vereine in der Kategorie Jugendsportlerin des Jahres ausgewählt hat:

Emelie Teider (Kung Fu)

Emilie Teider wurde bei der EM in Moskau Sechste. Quelle: Archiv

Insgeheim hatte sie schon mit einem Platz auf dem Siegertreppchen geliebäugelt. Immerhin hatte Emilie Teider bei der Europameisterschaften in ihrer jungen Karriere bereits zweimal EM-Bronze in der traditionellen chinesischen Kampfkunst Wushu gewonnen. Doch diesmal klappte es für die inzwischen 18-Jährige, die im vergangenen Sommer ihr Abitur am Hannah-Ahrendt-Gymnasium absolvierte, in Moskau nicht mit dem großen Wurf.

In der Altersklasse der 15- bis 17-Jährigen belegte die deutsche Meisterin, die im vergangenen Jahr Jugendsportlerin des Jahres wurde, mit 8,16 Wertungspunkten den 6. Platz. Und das übrigens im Gleichschritt mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Lea, die im Wettbewerb der Erwachsenen an gleicher Stelle ebenfalls den 6. Rang erreichte. Aber Grund zum Jubeln hatten die beiden im vergangenen Jahr dennoch: Denn als Trainerinnen geben sie ihre Kenntnisse beim TSV Kirchdorf bereits an die nächste Generation weiter – und die sammelte bei den nordostdeutschen Meisterschaften fleißig Titel.

Lilli Böder (Leichtathletik)

Lilli Böder kam bei den deutschen Meisterschaften über 100 und 200 Meter auf die Plätze 3 und 5. Quelle: Matthias Abromeit

Lilli Böder ist viel unterwegs. Egal, ob nun auf der täglichen Tour mit dem Bus zwischen ihrer Schule in Linden-Süd und ihrem Wohnort am Steinhuder Meer oder auf der Laufbahn. Die 17-jährige Leichtathletin des VfL Eintracht Hannover begann als Kind beim TSV Kirchdorf mit ihrer heutigen Leidenschaft – bis vor Kurzem wohnte die Familie noch in Barsinghausen. „Ich habe es auch mit Hockey, Handball und Tennis versucht“, erzählt Böder lachend. Doch ihre „Laufgene“ waren offenbar stärker, schließlich war auch ihre Mutter früher bereits als Leichtathletin aktiv.

Bei der deutschen Meisterschaft 2018 in Rostock rannte Lilli Böder in 12,23 Sekunden über 100 Meter auf Rang 3 der U18-Jugend. Über die doppelte Distanz kam sie als Fünfte über die Ziellinie – mit 24,93 Sekunden sogar in persönlicher Bestzeit. In Hannover besucht die Schülerin ein Teilzeitinternat, das eine spezielle Sportlerförderung anbietet. „In Zukunft möchte ich auch auf internationalen Wettbewerben starten“, sagt sie. Die Anreise wäre dann gewiss länger; doch wie es ist, auf Achse zu sein, damit kennt Böder sich ja bestens aus.

Josy Kramer (Schwimmen)

Josy Kramer wurde über 50 Meter Brust norddeutsche Jahrgangsmeisterin. Quelle: Privat

Man kann nicht alles üben, manche Dinge muss man einfach als gegeben hinnehmen. „Josy Kramer ist nicht gerade die Größte“, berichtet Dennis Yaghobi, der die 13-jährige Schwimmerin bei der SGS Barsinghausen trainiert. „Je größer man ist, umso einfacher hat man es im Wasser.“ Nun wächst ein ehrgeiziger Sportler zwar an seinen Aufgaben, aber eben dadurch nicht automatisch in die Höhe. Für Josy ist das allerdings kein Problem. „Die Kleine ist wirklich bissig und kräftig“, sagt Yaghobi. „Und deshalb auch richtig erfolgreich.“

Mit ihrer Familie wohnt sie in Kleinenbremen – die 60 Kilometer Entfernung zu ihrem Trainingsort am Stützpunkt Hannover sind kein Pappenstiel, Josy spult diese Entfernung dennoch fünfmal pro Woche alleine ab. Yaghobi lobt nicht nur deshalb ihre Selbständigkeit. Der Lohn für den ganzen Aufwand war der Sieg bei der norddeutschen Jahrgangsmeisterschaft über 50 Meter Brust im vergangenen Jahr in 0:35,40 Minuten. „Generell kann Josy alle Strecken schwimmen, aber über die Bruststrecken ist sie am schnellsten“, sagt ihr Trainer. Auch den niedersächsischen Titel auf der Kurzbahn gewann sie, nahm zudem an der deutschen Jahrgangsmeisterschaft in Berlin teil.

Anneke Beine (Bogenschießen)

Anneke Beine belegte bei den Landesmeisterschaften den 3. Platz. Quelle: Privat

Das Lob könnte nicht groß genug ausfallen. „Das ist eine ganz tolle Leistung“, sagt Michael Kiel, beim Schützenverein Barsinghausen in der sportlichen Ausbildung des Nachwuchses tätig. Das von Kiel erwähnte sportliche Ausrufezeichen vollbrachte Anneke Beine. Das Mädchen schaffte es im vergangenen Jahr bei den Landesverbandsmeisterschaften in Nienburg aufs Treppchen. Im Bogenschießen, in der Disziplin Blankbogen 3D, belegte Anneke den 3. Platz. Beim Blankbogen wird mit dem Recurvebogen geschossen, nur ohne Visier.

Laut Kiel legt Anneke die Basis für solche Erfolge selbst. „Sie schießt regelmäßig und hat eine konstant gute Trainingsbeteiligung“, sagt der Nachwuchskoordinator. Durch einen Sieg bei den internen Ausscheidungsschießen des Schützenvereins Barsinghausen löste sie das Ticket für das Turnier in Nienburg. Übrigend ist Anneke ein echtes Kind des Calenberger Landes: Sie lebt in Benthe, geht in Gehrden zum Matthias-Claudius-Gymnasium – doch ihre sportliche Heimat hat die Elfjährige in Barsinghausen.

Emily Preece (Schwimmen)

Emily Preece wurde über 50 Meter Schmetterling Vize-Landesjahrgangsmeisterin. Quelle: Privat

Ein Trainer muss auch mal kritische Worte verlieren dürfen. „Sie hatte lange Zeit Probleme, vom Startblock wegzukommen“, sagt Dennis Yaghobi über Emily Preece, die der Trainer der SGS Barsinghausen schon seit etlichen Jahren betreut. „ Emily hat im vergangenen Jahr wirklich einen großen Sprung gemacht.“ Was man durchaus im Wortsinn verstehen kann, denn mittlerweile ist die Bad Nenndorferin durch hartes Training an ihrer Sprungkraft auch von Beginn an spitze.

„Sie ist eine absolute Sprinterin, total vielseitig – egal ob Rücken, Brust oder Kraul – und kann sich auf den Punkt fokussieren“, lobt der Coach. Über 50 Meter Schmetterling wurde Preece im vergangenen Jahr in 0:30,89 Minuten Vizemeisterin des Jahrgangs 2003 bei der Landesmeisterschaft auf der 50-Meter-Bahn. „Auf der Langbahn ist sie wirklich super“, sagt Yaghobi. Überhaupt scheint Wasser das Element zu sein, das Preece am meisten zusagt. Neben ihren großen Erfolgen als Schwimmerin bastelt sie an ihrem Segelschein.

Die Sportlerwahl in Barsinghausen: Mehr zum Thema Barsinghausen wählt seine Sportler des Jahres. Hier finden Sie alle Berichte rund um die Kandidaten, die Wahl - und die Preise, die alle Teilnehmer der Online-Abstimmung gewinnen können.

Von Ole Rottmann, Stephan Hartung und Björn Franz