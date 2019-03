Barsinghausen

Das sind die fünf Kandidaten, die eine Jury aus den Vorschlägen der Barsinghäuser Vereine in der Kategorie Jugendsportler des Jahres ausgewählt hat:

John Dybiona ( Rugby )

John Dybiona wurde deutscher Meister in der Alterklasse U16 und ist deutscher Jugend-Nationalspieler. Quelle: Archiv

Wenn er so weitermacht, dann wird man von ihm noch viel hören – im Erwachsenen-Bereich der bundesweiten Rugby-Elite. Ganz so weit ist es zwar noch nicht. Dennoch ist John Dybiona mittlerweile Stammgast, wenn der Deutsche Rugby-Verband ( DRV) die besten Nachwuchsspieler für Lehrgänge oder Länderspiele nominiert.

John spielt Rugby bei Victoria Linden. Mit dem Verein wurde der junge Mann aus Egestorf im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Bruder John Dritter bei den deutschen U16-Meisterschaften. Seit er 14 Jahre alt ist, ist er Nationalspieler in den jeweiligen Jugendauswahlteams des DRV. Anfang Februar gehörte John zum Kader, als es in Brüssel im Nelson-Mandela-Stadium gegen die Nationalmannschaft Belgiens ging. Wohlgemerkt: Alles in der Altersklasse U18, in diese ist der 16-Jährige mittlerweile aufgerückt. Und auf einen weiteren Höhepunkt kann er sich jetzt schon freuen: Am letzten Wochenende im Mai richtet sein Heimatverein Victoria Linden die Endrunde der deutschen U18-Meisterschaften aus.

Lukas Schendel (Leichtathletik)

Lukas Schendel wurde über 2000 Meter Hindernis norddeutscher Meister. Quelle: Archiv

Lukas Schendel ist zweifelsohne ein Lauftalent. So verwundert es nicht weiter, dass Ulli Merkert den 16-jährigen Barsinghäuser für seine gleichnamige Trainingsgruppe gewann, die begabte Renner fördert. „ Ulli ist der Mensch, der für ihn da ist“, sagt die Mutter von Lukas. Natürlich sind das auch seine Eltern – Vivien und Markus Schendel – denn ohne entsprechende Unterstützung von daheim ließe sich das zeitraubende Programm für einen Jugendlichen kaum bewerkstelligen.

„Jeden Tag Training und am Wochenende Wettkämpfe“, beschreibt Vivien Schendel das Standardpensum ihres Sohnes, der mittlerweile für Hannover 96 startet und im Dress des TK Hannover im Jahr 2018 norddeutscher Jugendmeister über 2000 Meter Hindernis wurde. Nur einer von zahlreichen Erfolgen, die der Elftklässler des Hannah-Arendt-Gymnasiums einheimste. „Er war schon immer ein Bewegungskind“, sagt seine Mutter lachend, das sich mittlerweile auf die langen Laufdistanzen spezialisiert habe. Zumindest in der Leichtathletik. Denn nebenbei ist Lukas Ju-Jutsu-Jugendtrainer beim TSV Egestorf und schwimmt. Würde ja sonst langweilig werden für das Multitalent.

Ziya Önder (Turnen)

Ziya Önder wurde niedersächsischer Landesmeister und Pokalsieger in der Altersklasse 11/12. Quelle: Archiv

Eigentlich war nicht unbedingt mit dem Titel zu rechnen gewesen. Immerhin hatte Ziya Önder vor den Turn-Landesmeisterschaften eine richtungsweisende Veränderung eingeleitet: Statt linksherum absolviert er seine Drehungen jetzt nach rechts – und das braucht eigentlich eine gewisse Zeit, bis es verinnerlicht ist. Doch der Zwölfjährige vom TSV Kirchdorf turnte die neuen Übungen trotz kleiner Wackler stark, überzeugte vor allem an seinen Paradegeräten Barren sowie Boden und sicherte sich bei dem Wettbewerb, an dem auch Turner aus Bremen und Hamburg teilnahmen, in der Altersklasse 11/12 den 1. Platz.

Inzwischen hat der Barsinghäuser, der zum Hannah-Arendt-Gymnasium geht und im vergangenen Jahr Jugendsportler des Jahres wurde, übrigens ein neues sportliches Kapitel aufgeschlagen: Von seinem Vater Yunus Önder wechselte er zum Landestrainer-Trainerduo Anton Fokin/Dacian Restea, bei denen er fünfmal in der Woche im Leistungszentrum in Hannover trainiert. „Ich habe ihn damit an die nächste Trainergeneration weitergegeben“, sagte Yunus Önder. „Das wichtigste ist, dass Ziya mit viel Spaß und Freude dabei ist.“

Jack Dybiona ( Rugby )

Jack Dybiona wurde deutscher Meister in der Alterklasse U16 und ist deutscher Jugend-Nationalspieler. Quelle: Archiv

Es war mal ein gutes Jahr für Jack Dybiona. Der Egestorfer spielt Rugby bei Victoria Linden, dem Traditionsverein aus dem Westen Hannovers. In der vergangenen Saison erreichte er mit den „Zebras“, so der Rufname aller Teams von Victoria, gemeinsam mit seinem Bruder John den 3. Platz bei den deutschen Meisterschaften der U16. Jugend-Nationalspieler ist er seit 2017.

Wie ist das vom Gefühl her bei einem Länderspiel? „Beim ersten Mal war ich noch sehr aufgeregt“, erinnert sich Jack an die ganzen Begleitumstände wie Nationalhymne und Trikot mit dem Bundesadler drauf. Aber schon bei seinem zweiten Einsatz für Deutschland hatte sich die Nervosität gelegt. „Dann hat es sich bereits wie ein ganz normales Rugby-Spiel angefühlt“, erzählt der 16-Jährige.

Um diese Erfolge zu erreichen beziehungsweise den eigenen Status zu halten, sind Arbeit und Fleiß nötig. Zwei Trainingstage pro Woche im Verein, zwei weitere Einheiten im Fitnessstudio, außerdem eine Einheit im Landeskader Niedersachsen – er hat ein volles Programm.

Hannes Beine (Bogenschießen)

Hannes Beine sicherte sich bei den Landesmeisterschaften den 2. Platz mit dem Blankbogen. Quelle: Archiv

Eine enorme sportliche Entwicklung hat ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Hannes Beine vom Schützenverein Barsinghausen belegte im vergangenen Jahr bei den Landesverbandsmeisterschaften in Nienburg den 2. Platz. Im Bogenschießen, in der Disziplin Blankbogen 3D, gewann er bei seiner ersten Teilnehmer überhaupt auf dieser Ebene der besten Schützen Niedersachsens also auf Anhieb den Vizetitel.

Der 14-Jährige betreibt die Sportart nämlich noch nicht allzu lange. Rückblick in den Sommer 2017, als er auf eher ungewöhnliche Weise den Zugang zum Bogenschießen gefunden hat – nämlich über den Umweg Österreich. „Dort waren wir damals im Urlaub“, erzählt Vater Holger Beine. In einem Freizeit-Parkour konnte man sich im Bogenschießen versuchen. „Das hat ihm sofort Spaß gemacht. Als wir wieder zu Hause waren, ist er in den Schützenverein Barsinghausen eingetreten“, erzählt der Vater. Dabei ist Hannes ein echtes Kind des Calenberger Landes: Die Familie lebte in Benthe, er geht in Empelde auf der KGS zur Schule – aber seine sportliche Heimat hat er in Barsinghausen gefunden.

Von Stephan Hartung, Ole Rottmann und Björn Franz