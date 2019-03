Barsinghausen

Das sind die fünf Kandidaten, die eine Jury aus den Vorschlägen der Barsinghäuser Vereine in der Kategorie Jugend-Mannschaft des Jahres ausgewählt hat:

TSV Kirchdorf (Jugend, Turngruppen-Wettstreit)

Die Jugend-Mannschaft des TSV Kirchdorf wurde deutscher Meister. Quelle: Privat

Was für ein Triumph. Unter 52 angetretenen Mannschaften setzte sich die Jugend des TSV Kirchdorf bei den deutschen Meisterschaften zum zweiten Mal nach 2016 durch und gewann den Titel. Es war der Höhepunkt eines Jahres, in dem die von Andrea Danner und Saskia Rehn trainierten 15- bis 20-jährigen Turnerinnen vor allem mit ihren Bodenübungen begeisterten. Bei den norddeutschen Meisterschaften erhielten die Kirchdorferinnen sogar die Höchstpunktzahl von 10,0 – und belegten wie zuvor schon bei den Landesmeisterschaften dennoch „nur“ den 2. Platz. Doch das war nach dem Titelgewinn bei den deutschen Meisterschaften im Turngruppen-Wettstreit vergessen. Und die Mädchen belohnten sich damit zugleich für ihre harte Arbeit: Seit 2012 trainieren sie zweimal in der Woche jeweils zweieinhalb Stunden lang für den Erfolg.

TSV Kirchdorf (Schüler, Schülergruppen-Wettstreit)

Die Schüler-Mannschaft des TSV Kirchdorf wurde Landes- und norddeutscher Meister. Quelle: Privat

Der liebevolle Name sagt eine Menge aus: Das „Kleingemüse“ werden die jüngsten Mitglieder der erfolgreichen Turnsparte des TSV Kirchdorf genannt – und das durchaus mit Respekt. Denn was die zehn- bis dreizehnjährigen Mädchen und Jungen als gemischte Mannschaft im sogenannten Schülergruppen-Wettstreit bereits in ihrem ersten Wettkampfjahr auf die Beine gestellt haben, ist bemerkenswert. Unter der Leitung der Trainerinnen Anna Hahn und Sophie Himmelseher gewannen sie in dem Wettkampf, der aus den Disziplinen Turnen, Tanzen, Medizinball-Weitwurf und einem Staffellauf besteht, bei den Landesmeisterschaften und den norddeutschen Meisterschaften jeweils den 1. Platz. Zwar war das Teilnehmerfeld in ihrer Altersklasse überschaubar, aber nach gerade einmal zwei Jahren Training ist die Leistung der jungen TSVer dennoch stark.

JFV Calenberger Land (U15, Fußball)

Die U15 des JFV Calenberger Land gewann den Bezirkspokal, wurde Meister in der Landesliga und Vize-Niedersachsenmeister. Quelle: Jörg Zehrfeld

Den absoluten Triumph haben die C-Junioren des JFV Calenberger Land in der Saison 2017/2018 nur knapp verpasst. Nachdem die Mannschaft von Trainer Najman Kuri souveräner Meister der Landesliga geworden war und sich zudem den Bezirkspokal in die Vitrine gestellt hatte, scheiterte sie um Haaresbreite am Aufstieg in die Regionalliga, der höchsten Spielklasse in Deutschland für U15-Teams. Im Finale der Niedersachsenmeisterschaft kassierten die Calenberger zwei Minuten vor dem Ende der Verlängerung das entscheidende 1:2 gegen den JFV Nordwest.

„Wir sind sehr stolz auf die Jungs“, sagte Kuri. „Keiner hatte vor der Saison damit gerechnet, dass wir eines unserer Ziele erreichen.“ Am Ende erreichten die Deisterstädter fast alles. Und der Weg ist noch nicht zu Ende: Mittlerweile im U16-Jahrgang angekommen, stehen Kuris Kicker schon wieder auf dem 1. Rang der Landesliga.

TSV Barsinghausen (Schüler A, Tischtennis )

Die Tischtennis-Schüler des TSV Barsinghausen schafften bei den Landesmeisterschaften den Sprung auf Platz 3. Quelle: Privat

Durch Training wird man besser. Das ist keine neue Erkenntnis – zeigt sich aber mal wieder am Beispiel der Tischtennis-Mannschaft des TSV Barsinghausen. In der Schüler-Klasse belegte das Team mit Linus Eichhorn, Bennet Bunzel, Felix Eichhorn und David Wu den 3. Platz bei den Landesmeisterschaften. „Das sind die Früchte, die man nach konzentrierter Jugendarbeit über zwei Jahre erntet“, sagt Uwe Serreck, Sprecher der TSV-Tischtennisabteilung und betont, „dass Trainer Jan Bunzel auch zu nennen ist, er steckt da viel Zeit rein“. Mit einem 2. Platz bei der Bezirksmeisterschaft hatten sich die TSV-Schüler für den Entscheid auf niedersächsischer Ebene qualifiziert – und landeten dort erneut auf dem Treppchen.

TSV Kirchdorf (Nachwuchs, Turngruppen-Wettstreit)

Die Nachwuchs-Mannschaft des TSV Kirchdorf belegte bei den Landesmeisterschaften Platz 2. Quelle: Privat

Es war ein Jahr der Premieren für den Nachwuchs des TSV Kirchdorf. Und zwar ein sehr erfolgreiches. Beim ersten Auftritt in der neuen Altersklasse erreichte das Team der Trainerinnen Andrea Danner und Saskia Rehn, die die zwölf- bis vierzehnjährigen Mädchen bereits seit 2015 in nahezu unveränderter Besetzung betreuen, den 2. Platz bei der Landesmeisterschaft hinter dem VfL Uetze. Besonders stolz war die Mannschaft auf die Traumnote 9,9 beim Turnen – der vierten Disziplin neben Tanzen, Laufen und Medizinball-Weitwurf. Einem guten 4. Rang bei der norddeutschen Meisterschaft folgte die erste Teilnahme an der deutschen Meisterschaft im Turngruppen-Wettstreit – bei der die TSV-Mädchen aller Aufregung zum Trotz den 9. Platz belegten.

Von David Lidon, Stephan Hartung und Björn Franz