Barsinghausen

Man muss es erst einmal ein bisschen auf sich wirken lassen. Weltmeister sind dabei, Medaillengewinner bei Europameisterschaften, deutsche Meister, Aufsteiger und Nationalspieler. Ein bisschen stolz dürfen die Barsinghäuser schon auf das sein, was in sportlicher Hinsicht im vergangenen Jahr geleistet wurde. Das wird deutlich, wenn man einen genauen Blick auf die insgesamt 30 Kandidaten wirft, die in den sechs Kategorien für die Wahl zum Sportler des Jahres nominiert worden sind.

Angesichts dieser Erfolge ist es nur logisch, dass der Sport in Barsinghausen auch in diesem Jahr wieder ganz besonders gewürdigt wird: Am 22. und 23. März bereitet der Sportring Barsinghausen seinen Sportlern zum zweiten Mal gemeinsam mit der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Neuen Presse, den beiden großen lokalen Tageszeitungen, eine große Bühne im wunderschönen Ambiente des Zechensaals. Dann werden die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres geehrt – und zwar bei den Erwachsenen und bei den Jugendlichen.

Die Leser wählen die Sportler des Jahres

Doch bevor wir die besten Sportler des Jahres 2018 auszeichnen können, sind zunächst einmal die Barsinghäuser selbst an der Reihe. Denn darüber, wer in den sechs Kategorien geehrt wird, entscheidet keine Jury – sondern unsere Leser haben die Wahl. Sie können bis zum 16. März ihre Stimme für die Sportler abgeben, die sie im vergangenen Jahr am meisten beeindruckt haben. Und das sogar auf zwei Wegen.

Hauptgewinner fährt nach Schlesien und Krakau Die großen Gewinner sind natürlich die Sportler, de am 22. und 23. März im Barsinghäuser Zechensaal geehrt werden. Aber auch für unsere Leser kann sich die Teilnahme an der Wal lohnen. Denn unter allen Einsendungen, die bis zum 16. März bei uns eingehen, verlosen wir tolle Preise. Der Hauptpreis hat es dabei wirklich in sich: Wir verlosen unter allen Teilnehmern eine einwöchige Reise nach Schlesien und Polen für zwei Personen – zur Verfügung gestellt von der Humboldt-Reisewelt, unserem langjährigen Partner bei Leserreisen. Sie dürfen sich auf Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels in Krakau, Breslau und in Arnsdorf im Riesengebirge sowie auf ein umfangreiches Ausflugsprogramm freuen. Die Reise, die Sie auch nach Breslau und auf die Weichsel führt, hat einen Gesamtwert von mehr als 2100 Euro. Darüber hinaus öffnen wir für einige unserer Leser am 23. März die Tür zum Zechensaal. Wir verlosen unter allen Teilnehmern an der Wahl fünfmal zwei Eintrittskarten für die Sportlerehrung der Erwachsenen. Nehmen Sie unter den geladenen Gästen und den nominierten Kandidaten Platz und genießen Sie einen tollen Abend. Geben Sie einfach Ihre persönlichen Daten auf dem Online-Formular oder auf dem Coupon an, die am 9. März dieser Zeitung beiliegt und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der tollen Preise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Im Internet gibt es einen eigenen Bereich für die Sportlerwahl in Barsinghausen. Dort werden alle Kandidaten und ihre Leistungen mit Porträts noch einmal ausführlich vorgestellt. Und dort kann man ab sofort auch ganz einfach seine Stimme für den jeweiligen Favoriten unter den fünf Kandidaten jeder Kategorie abgeben, die eine Jury aus den Vorschlägen der Vereine ausgewählt hat.

Am 9. März liegt ein Coupon in der Lokalausgabe

Zudem liegt am kommenden Sonnabend, 9. März, in der Lokalausgabe für Barsinghausen ein Coupon bei, mit dem Sie ebenfalls Ihre Stimme abgeben können: Schreiben Sie dann einfach den Namen Ihrer Favoriten auf die darauf befindliche Postkarte – natürlich können Sie auch nur in einer, zwei oder drei Kategorien ihre Stimme abgeben. Dann werfen Sie die Karte in einen der 310 blauen Citipost-Briefkästen in der Region – wir übernehmen das Porto für Sie. Oder geben Sie die Karte einfach in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in der Marktstraße 10 ab. Einsendeschluss ist der 16. März 2019, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wer letztlich Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2018 in Barsinghausen wird, das wird erst bei den großen Sportlerehrung im Zechensaal verraten. Und dabei haben die kleinen Sportler ihren eigenen großen Auftritt: Am Freitag, 22. März, ehren wir zunächst die Gewinner bei den Kindern und Jugendlichen. Und am Sonnabend, 23. März, folgt dann die Ehrung der Sieger bei den Erwachsenen.

Prominente Gäste gratulieren den Sportlern des Jahres

Dabei dürfen sich alle nominierten Sportler, die natürlich neben zahlreichen Ehrengästen zu den Veranstaltungen eingeladen werden, auf ganz besondere Überraschungen freuen. Neben einem tollen Rahmenprogramm wird es – so viel dürfen wir bereits heute verraten – auch einige prominente Gratulanten geben, die in Barsinghausen vorbeischauen und die Ehrung der Sportler des Jahres 2018 zu einem ganz besonderen Ereignis machen.

Die ausführlichen Porträts aller Kandidaten und die Online-Stimmabgabe finden Sie hier.

Von Björn Franz