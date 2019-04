Calenberger Land

Auch an diesem Wochenende ist wieder viel los in Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg und Wennigsen. Wir haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.

ADFC bietet Fahrrad-Check an

Der ADFC Wennigsen/ Barsinghausen bietet wieder seinen Frühjahrs-Radcheck an. Am Sonnabend, 6. April, können alle Interessierten überprüfen lassen, ob ihr Rad einwandfrei funktioniert. Beginn ist um 14 Uhr bei Martin Klein, Suhlenstraße 3, in Langreder.

Diese Aktion ist eingebettet in ein Mitgliedertreffen zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch und mit Raum für ausführliche Informationen über den ADFC, die Touren, die Aktionen und die verkehrspolitischen Aktivitäten in Barsinghausen und Wennigsen. Unter dem großen Scheunendach stehen auch wieder Kaffee und Kuchen bereit. Des Weiteren wird eine Fahrrad-Codierung angeboten.

Für eine gemeinsame Anfahrt gibt es zwei Treffpunkte. In Barsinghausen am Bahnhof und in Wennigsen an der Sonnenuhr. Abfahrt ist jeweils um 13 Uhr.

Klassik im Konventsaal

Barsinghausen Calenberger Cultour und Co. setzt die beliebte Konzertreihe Calenberger Classics im Konventsaal des Klosters Barsinghausen am Sonntag, 7. April, um 17 Uhr mit Studierenden und Absolventen der Hochschule für Musik Theater und Medien Hannover (HMTM )fort.

Dann sind direkt mehrere Musik-Ensembles zu Gast: Das Trio L’Ondine spielt Werke von Ludwig van Beethoven und Maurice Ravel, und das Lied-Duo Dorota Szczepanska, Sopran, und Clara Hyerim Byun, Klavier, trägt Lieder von Hugo Wolf vor.

Karten für das Konzert am Sonntag, 7. April, um 17 im Konventsaal des Klosters Barsinghausen, Bergamtstraße 8, kosten 18 Euro, ermäßigt 15 Euro.

Europäische Tage des Kunsthandwerks

Das Spritzenhaus in Wennigsen beteiligt sich an den Europäischen Tagen des Kunsthandwerks vom 5. bis 7. April mit seiner aktuellen Ausstellung "Frühlingsfrische". Quelle: Heidi Rabenhorst

Lebendiges Handwerk zum Erleben und Entdecken und Gespräche mit den Machern vor Ort: Vom 5. bis 7. April finden die Europäischen Tage des Kunsthandwerks (ETAK) statt – das ist ein langes Wochenende der offenen Werkstätten, Museen und Galerien zum Zuschauen und Mitmachen. In der Region Hannover-Hildesheim zeigen mehr als 60 Werkstätten an mehr als 40 Orten, wie vielfältig und voller Ideen künstlerisches Handwerk und Design arbeitet. Auch hier aus dem Bereich sind welche dabei. Das komplette Programm findet ihr hier.

Klavierkonzert im Café Benthe

Kira Leona Quelle: Privat

Ihr Anspruch ist es, Musik zu spielen, bei der jeder mitempfinden kann. „Kein schweres Spezialistenprogramm – meine Klaviermusik soll Charme haben, der Seelen berührt“, sagt Pianistin Kira Leona. Ihr hoher Anspruch ist nicht nur gut begründet, sondern auch nachweislich ein Qualitätsmerkmal: Schließlich ist Leona an der Universität Hildesheim Dozentin für Klavier und Harmonielehre und durch ihr besonders sensibles und ausdrucksstarkes Spiel längst weit über die Grenzen der Region Hannover bekannt. Von ihrer gefühlvollen Art, die Töne anzuschlagen, können sich am Sonnabend, 6. April, Besucher im Café benthe.mitte überzeugen. Der Verein Kulturladen Benthe hat die Pianistin für ein sogenanntes Crossover-Klavierkonzert engagiert. Ab 20 Uhr will sie an ihrem hochklassigen Stage-Piano musikalische Kostbarkeiten aus Rock und Pop darbieten – kreuz und quer durch unterschiedliche Epochen und Stile.

Von Björn Franz