Barsinghausen

In der Schulstraße ist es am Wochenende zu einem Fall von Unfallflucht gekommen. In der Zeit zwischen Sonnabend, 17 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, streifte nach Polizeiangaben gegenüber der Hausnummer 32 ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren einen dort ordnungsgemäß geparkten blauen Ford Fiesta. Dabei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Barsinghausen unter der Telefonnummer (0 51 05) 52 31 15 zu melden. bj

Von Björn Franz