Barsinghausen

Weil sie betrunken Auto gefahren ist und einen Unfall verursachte, hat die Polizei gegen eine 30-jährige Barsinghäuserin ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Die Frau war am Sonntag in den frühen Morgenstunden gegen 2.35 Uhr mit ihrem Opel der L391 von Barsinghausen kommend in Richtung Hohenbostel unterwegs gewesen. In einer Linkskurve geriet sie in den Gegenverkehr und streifte den entgegenkommenden BMW eines 27-Jährigen aus Barsinghausen. Während die Polizei den Unfall aufnahm, stellten die Beamten fest, dass die Autofahrerin betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,17 Promille. Der Barsinghäuserin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

0,62 Promille hatte der Autofahrer, den die Polizei am Sonntagvormittag gegen 10.10 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an der Hauptstraße in Nordgoltern stoppte. Da ein Atemalkoholtest am stationären und gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessgerät trotz mehrfacher Versuche nicht möglich war, wurde dem 52-jährigen Autofahrer schließlich eine Blutprobe entnommen. Die Polizei leitete ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachverhalten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Barsinghausen unter der Telefonnummer (05105) 5230 zu melden.

Von Jennifer Krebs