Barsinghausen

Tausende Besucher sind im vergangenen Jahr in die Barsinghäuser Innenstadt zur 46. Auflage des Stadtfestes geströmt. Bis tief in die Nacht verweilten die Feiernden an den Ständen und vor den Bühnen.

Auch am Sonnabend lies der Andrang nicht nach – im Gegenteil.