Barsinghausen

Das nennt man wohl einen Traumstart: Seit fünf Tagen können die Leser von HAZ und NP in Barsinghausen ihr Votum für die Wahl zum Sportler des Jahres abgeben. Und schon jetzt sind mehr als 2500 Stimmen für einen der insgesamt 30 Kandidaten abgegeben worden, die in den sechs Kategorien vorgeschlagen wurden.

Welche Sportler und Mannschaften am 22. und 23. März im Zechensaal letztlich bei den Erwachsenen und Jugendlichen als Sieger der Sportlerwahl auf dem Podium stehen werden, ist aber noch lange nicht raus. Schließlich können noch bis zum 16. März weiter Stimmen abgegeben werden. Wer sich noch einmal einen Überblick darüber verschaffen möchte, welche Kandidaten für die Wahl zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres bei den Erwachsenen und Jugendlichen vorgeschlagen worden sind, findet hier einen Überblick mit Porträts aller Kandidaten und selbstverständlich auch der Möglichkeit, seine Stimme online abzugeben.

Zudem liegt der Lokalausgabe von HAZ und NP in Barsinghausen am kommenden Sonnabend, 9. März, ein Coupon bei, mit dem man ebenfalls für die Kandidaten abstimmen kann. Werfen Sie die darauf abgedruckte Postkarte einfach in einen der 310 blauen Citipost-Briefkästen in der Region – wir übernehmen das Porto für Sie. Und das Beste daran: Unter allen Teilnehmern an der Sportlerwahl – egal ob online oder per Postkarte – verlosen wir tolle Preise. Der Hauptgewinner darf sich auf eine Reise nach Polen für zwei Personen im Wert von mehr als 2100 Euro freuen.

Von Björn Franz