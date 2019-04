Bantorf

Die Sonne schein, die Temperaturen steigen und vielerorts kommen Bienen und Marienkäfer aus ihren Verstecken: Der Frühling im Calenberger Land zeigt sich in diesen Tagen von seiner allerbesten Seite.

Leserin Kerstin Pape sind diese schönen Frühlingsbilder gelungen. Quelle: Kerstin Pape

HAZ-Leserin Kerstin Pape hat die ersten schönen Frühlingstage für einen Ausflug in die Natur genutzt – und ihr sind diese schönen Aufnahmen gelungen. Bei milden Temperaturen von 15 bis 20 Grad machte die Bantorferin sich mit der Kamera auf den Weg, um den Frühling einzufangen. Haben auch Sie schöne Frühlingsaufnahmen? Dann schicken Sie uns die Fotos doch per E-Mail an barsinghausen@haz.de zu.

Von Lisa Malecha