Barsinghausen

Schon eine kleine Unachtsamkeit kann ein teures Nachspiel haben: Als er rückwärts ausparkte, hat ein 68-jähriger Fahrer eines Geländewagens am Sonnabend gegen 9.10 Uhr in Groß Munzel in der Straße Osterende einen hinter ihm stehenden Daimler Benz beschädigt. Der Mann fuhr weg, ohne sich darum zu kümmern. Es entstand ein Schaden von etwa 2.400 Euro. Zeugen hatten den Fahrer jedoch erkannt. Die Polizei leitete gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht ein. Seinen Führerschein durfte er vorerst behalten.

Auch ein 85-jähriger Golf-Fahrer aus Großgoltern muss sich wohl wegen Unfallflucht verantworten. Beim Ausparken auf dem Parkplatz Breite Straße/Volkers Hof hatte er am Freitag einen Mercedes beschädigt und war anschließend kurz weggefahren, um einen Zettel zu holen, den er dann hinter den Scheibenwischer klemmte. Anschließend fuhr er nach Hause. Eine Stunde später meldete der Mann dann aber bei der Polizei und zeigte den Unfall an. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Einen weiteren Unfall beim Ausparken gab es am Freitag in der Geibelstraße in Egestorf. Eine 82-jährige Mercedes-Fahrerin beschädigte dort einen Ford Fiesta und entfernte sich anschließend unerlaubt. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte sie aber ermittelt werden.

Von Jennifer Krebs