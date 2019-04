Barsinghausen

Seit Montag haben Kunden von O2 in Barsinghausen zeitweise schlechten oder auch gar keinen Empfang. Grund sind umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen an den Mobilfunkstandorten in Barsinghausen. „Im Zuge dieser Arbeiten kann es derzeit leider temporär zu eingeschränktem Empfang bei der mobilen Telefonie und Datennutzung vor Ort kommen“, teilte O2 auf Anfrage mit. In der Regel würden zwar während dieser Arbeiten benachbarte Mobilfunkstandorte die Versorgung übernehmen, aber das klappt scheinbar nicht immer. Zahlreiche Kunden melden, dass sie stundenlang gar keinen Empfang haben. „Die aktuellen Einschränkungen für unsere Kunden bedauern wir sehr. Unsere Netztechniker arbeiten bereits an dem zügigen Abschluss der notwendigen Arbeiten, sodass Kunden wieder uneingeschränkt im Internet surfen und telefonieren können“, sagte ein Sprecher der Telefónica Germany GmbH.

Die aktuellen Arbeiten verfolgen das Ziel, die Standorte mit einer neuen Anbindung zu versorgen und mit moderner Mobilfunktechnik aufzurüsten. „Es werden unter anderem zwei Mobilfunkstandorte um den leistungsfähigen LTE (4G)-Standard erweitert, damit Kunden in Barsinghausen künftig noch schneller im Mobilfunknetz surfen und dank VoLTE (Voice over LTE) in bester HD Voice-Qualität telefonieren können“, teilte das Unternehmen mit.

Von Lisa Malecha