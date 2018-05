Nachrichten Barsinghausen - Landwirte sind vom Raps diesmal enttäuscht Die Landwirte sind enttäuscht über die aktuelle Rapsblüte. Der Ertrag in diesem Jahr könnte mancherorts so gering ausfallen, dass das Ganze ein Zuschussgeschäft für einige Bauern werden könnte.

Viele Landwirte sind in diesem Jahr unzufrieden mit der Rapsblüte. Längst nicht überall steht die Ölpflanze in so prachtvoller Blüte wie auf diesem Acker neben der Keksfabrik Bahlsen. Quelle: Andreas Kannegießer